Марочко: ВСУ за неделю у рубежей ЛНР потеряли почти 3,9 тыс. солдат и наемников

Военный эксперт отметил, что наибольшие потери противник понес от действий группировки войск "Запад"

ЛУГАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за неделю в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили почти 3,9 тыс. солдат и наемников. Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"С 29 ноября по 5 декабря 2025 года на западных рубежах ЛНР наши подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Южная" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3 875 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном ВСУ участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко добавил, что за упомянутый период бойцы ВС РФ также уничтожили 56 единиц различных боевых бронированных машин, 26 орудий полевой артиллерии, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 59 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 230 различных боевых машин противника.