Ганчев заявил, что ВС РФ контролируют основные трассы в Купянском районе

ВСУ отправляют на это направление свои подразделения, понимая что город и район потеряны, сообщил глава Харьковской ВГА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска контролируют все основные трассы в Купянской агломерации Харьковской области, ВСУ отправляют на это направление свои подразделения, понимая что город и район потеряны. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"Сейчас они перебрасывают силы на купянское направление, понимая, что город для них потерян и вся агломерация Купянского района. Мы наблюдаем, что уже на сегодняшний день основные все трассы наши парни контролируют", - сказал Ганчев изданию "Репортеры".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия приступила к ликвидации группировки из 15 батальонов ВСУ, заблокированных под Купянском на левом берегу Оскола. Он отметил, что Купянск - как правобережная, так и левобережная его часть - полностью находится в руках ВС РФ уже несколько недель, а полное освобождение соседнего населенного пункта Купянск-Узловой можно ожидать через несколько дней.