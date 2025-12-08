Балицкий: ВСУ несут серьезные потери как в живой силе, так и в технике

Губернатор Запорожской области также отметил, что власти региона готовы оказать всю необходимую административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в районах продвижения армии России несут серьезные потери не только в живой силе, но и в технике. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Подразделения [ВС РФ] продолжают продвигаться вглубь области. Наши войска нанесли поражение штурмовым бригадам противника в районах населенных пунктов Андреевка Днепропетровской области, Гуляйполе, Риздвянка, Доброполье, Терноватое, Прилуки, Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области. У противника существенные потери как в живой силе, так и в технике", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что власти Запорожской области готовы оказать всю необходимую административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.