ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Никто из местных жителей не пострадал

БЕЛГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Шесть муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написали в оперштабе.

Шебекинский округ атакован с помощью четырех БПЛА, повреждено остекление предприятия, частный дом и линия электропередачи, аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ. В Валуйском округе в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждена одна единица сельхозтехники, от удара FPV-дрона выбиты окна, повреждены кровля, часть стены и забор частного дома.

В Грайворонском округе в результате детонации БПЛА повреждена кровля соцобъекта, при атаке другого беспилотника повреждено остекление гаража и забор, выбиты окна, повреждены заборы и фасады в четырех частных домах. В Белгородском округе от удара БПЛА повреждена крыша, фасад и остекление соцобъекта.

В Яковлевском округе беспилотнику атаковал коммерческий объект, повреждены восемь автомобилей, еще один сгорел. В Волоконовском округе FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю, машина повреждена.