ВС РФ за сутки освободили Новоданиловку и Червоное

Задачу выполнили подразделения группировок войск "Днепр" и "Юг"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. <…> Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.