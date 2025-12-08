ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ за сутки освободили Новоданиловку и Червоное

Задачу выполнили подразделения группировок войск "Днепр" и "Юг"
Редакция сайта ТАСС
09:29
обновлено 09:33
© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. <…> Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНРЗапорожская область