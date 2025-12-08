ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на северском направлении

Также Южная группировка войск ликвидировала пункт управления тяжелыми коптерами, антенны связи и ретранслятор противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой, пункт управления тяжелыми коптерами, антенны связи и ретранслятор ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили укрытие с пехотой противника. Точными попаданиями беспилотников все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

На том же северском направлении операторы ударных дронов группировки выявили и уничтожили антенны связи и пункт управления тяжелыми коптерами типа "Баба-яга" ВСУ. Еще две антенны связи, а также ретранслятор противника, установленный на летящем беспилотнике, были уничтожены на константиновском направлении.