ВСУ за сутки выпустили более 70 БПЛА по Белгородской области

От удара FPV-дрона пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 70 беспилотников и выпустили более девяти боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Борисовском округе поселок Борисовка и село Березовка подверглись атакам двух беспилотников. В поселке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода", - написали в оперштабе, добавив, что поврежден навес здания и объект инфраструктуры.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили пять БПЛА, по Валуйскому округу - три беспилотника, по Вейделевскому - один БПЛА самолетного типа, последствий нет. По Волоконовскому округу ударили четыре беспилотника, повреждена линия электропередачи, по Корочанскому и Ровеньскому округам - по одному БПЛА самолетного типа, по Краснояружскому округу - 19 беспилотников, также выпущены шесть боеприпасов.

Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью трех боеприпасов и 13 БПЛА, в результате целенаправленного удара FPV-дрона пострадал мужчина, ему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ. Шебекинский округ атакован с помощью 22 БПЛА и одного боеприпаса, повреждены оборудование предприятия и дом.