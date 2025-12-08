ТАСС: из-за избиений в учебном центре новобранцы ВСУ попали в больницы

Мобилизованных содержали в нечеловеческих условиях, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Большая часть новобранцев в бригаде ВСУ в Сумской области попала в санчасть из-за регулярных избиений в учебном центре. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть. Причиной этому послужили регулярные избиения мобилизованных со стороны инструкторов и нечеловеческие условия содержания", - сказал собеседник агентства.