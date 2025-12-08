В Запорожской области при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель

Его доставили в больницу

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочные ранения в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по городу Васильевка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Мужчина 1981 года рождения получил осколочные ранения головы в результате атаки БПЛА противника по частному сектору Васильевки. Пострадавший доставлен в больницу. Состояние оценивается как стабильное", - написал он в своем Telegram-канале.