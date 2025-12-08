Над регионами России уничтожили 15 БПЛА за пять часов

Беспилотники сбили в период с 12:00 до 17:00 мск

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО уничтожили с 12:00 до 17:00 мск 15 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России и акваторией Каспийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"8 декабря т. г. в период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

Семь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над территорией Курской области, по одному БПЛА - над Брянской областью и акваторией Каспийского моря".