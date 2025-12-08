ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоВоенная операция на Украине

ТАСС: наемники в Херсонской и Запорожской областях отсиживаются в тылу

В Одессе они "контролируют поставки наркотиков из порта", рассказал собеседник агентства
Редакция сайта ТАСС
04:44

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Иностранные наемники в Херсонской и Запорожской областях - преимущественно латиноамериканцы - отсиживаются в тылу и не стремятся на передовую. Об этом сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Херсонской и Запорожской областях - латиноамериканцы, в основном, колумбийцы, перуанцы. Эти ничего не делают, сидят на местах, в пекло на Запорожье не стремятся", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что недавно небольшая группа наемников в Запорожской области попала под удар дрона и погибла.

"Занимаются чем угодно. К примеру, в Одессе наемники контролируют поставки наркотиков из порта", - уточнил собеседник агентства.

В подполье добавили, что на фоне продвижения российских войск наемников на Украине стало заметно меньше. Так, например, американские наемники вовсе уехали, потому что США не оказывают помощь Украине. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская область