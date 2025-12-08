ТАСС: наемники в Херсонской и Запорожской областях отсиживаются в тылу

В Одессе они "контролируют поставки наркотиков из порта", рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Иностранные наемники в Херсонской и Запорожской областях - преимущественно латиноамериканцы - отсиживаются в тылу и не стремятся на передовую. Об этом сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

"В Херсонской и Запорожской областях - латиноамериканцы, в основном, колумбийцы, перуанцы. Эти ничего не делают, сидят на местах, в пекло на Запорожье не стремятся", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что недавно небольшая группа наемников в Запорожской области попала под удар дрона и погибла.

"Занимаются чем угодно. К примеру, в Одессе наемники контролируют поставки наркотиков из порта", - уточнил собеседник агентства.

В подполье добавили, что на фоне продвижения российских войск наемников на Украине стало заметно меньше. Так, например, американские наемники вовсе уехали, потому что США не оказывают помощь Украине.