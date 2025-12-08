Над регионами России уничтожили семь украинских БПЛА

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ семь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 декабря текущего года в период с 09:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Волгоградской области и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - сказали там.