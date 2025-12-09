Марочко: освободив Новоданиловку, ВС РФ обезопасили свой юго-западный фланг

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта 8 декабря

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождение Новоданиловки Запорожской области обезопасило юго-западный фланг подразделений РФ, действующих на ореховском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Малой Токмачки [16 ноября] на ореховском направлении населенный пункт Новоданиловка - это был очередной логичный шаг для наших военнослужащих, поскольку он угрожал юго-западному флангу наших продвигающихся войск. И сейчас эта угроза, по сути, нивелирована", - сказал он.

Об освобождении армией РФ Новоданиловки Запорожской области в Минобороны РФ заявили 8 декабря.