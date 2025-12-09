Герасимов: ВС РФ продолжают наступление практически на всех направлениях СВО
Редакция сайта ТАСС
05:31
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях СВО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой "Центр".
Читайте также
Герасимов рассказал об освобождении Красноармейска и боях за Димитров
"Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях", - сказал он.