Герасимов: ВС РФ продолжают наступление практически на всех направлениях СВО

Начальник Генштаба проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях СВО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой "Центр".

"Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях", - сказал он.