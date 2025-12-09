Освобождены примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты

Речь идет о Ровном, Роге и Гнатовке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ВС РФ освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой "Центр".

"В ходе доклада Верховному главнокомандующему 1 декабря об освобождении Красноармейска Верховный главнокомандующий обратил внимание и поставил задачу по разгрому подразделений противника в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове. На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны", - сказал он.