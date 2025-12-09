Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова

Она составляет более 30% от всех зданий в городе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ВС РФ освободили южную часть населенного пункта Димитров, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой "Центр".

"5-я отдельная мострелковая бригада 51-й армии осуществляет уничтожение формирования Вооруженных сил Украины, заблокированных в Димитрове. На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.