Марочко: дорога у Остаповского перешла под огневой контроль ВС РФ

Эта дорога являлась "жизненно важной" для ВСУ, подчеркнул военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Жизненно важная для Вооруженных сил Украины дорога у освобожденного населенного пункта Остаповское Днепропетровской области перешла под полный огневой контроль российских военных. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С освобождением Остаповского дорога, которая является жизненно важной для украинских боевиков, которая проходит в районе Герасимовки, уже под полным огневым контролем российской армии", - сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военнослужащие РФ, освободив Остаповское, на 1 км расширили буферную зону на стыке с соседней Запорожской областью.

В Минобороны 9 декабря сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области бойцами группировки войск "Восток".