Марочко: Киев оттягивает ВСУ из-под Часова Яра

Подразделения украинской армии оказались в невыгодном для себя положении на этом участке, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины оттягивает военных и технику из-под Часова Яра Донецкой Народной Республики, поскольку подразделения украинской армии оказались в невыгодном для себя положении на данном участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения населенного пункта Майское и занятия ВС РФ ключевых высот северо-западнее Часова Яра в ДНР часть украинских позиций утратила смысл в данном районе из-за невыгодного расположения. Учитывая данный факт, а также принимая во внимание дефицит сил и средств, украинское командование начало перегруппировку на более выгодные рубежи восточнее Веролюбовки в ДНР", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства отметил, что в результате оттягивания сил и средств противника на запад межпозиционное пространство на данном участке увеличилось, что также "дало возможность российским войскам подравнять позиции по фронту". "Также это позитивно повлияло на продвижение в глубину обороны противника в районе Макарово в ДНР", - добавил Марочко.

31 июля в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Часова Яра.