Марочко: армия РФ давит на ВСУ в Гуляйполе с востока

Военный эксперт сообщил, что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие давят на подразделения Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области с востока и имеют успех, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Гуляйполе: по той информации, которая мне поступает, сейчас там продолжаются очень серьезные, ожесточенные бои. Наши военнослужащие давят с восточного направления на данный населенный пункт, а фортификационные сооружения и оборонительная линия украинских боевиков, в основном, проходят по западному устью реки Гайчур. На данный момент у нас есть некоторые успехи в восточной части города", - сказал он.

Ранее депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко сообщал ТАСС, что армия России успешно форсировала реку Гайчур, разделяющую Гуляйполе, и ведет бои в центре города.