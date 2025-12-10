Марочо назвал неверными публикации о первом убитом британце в Донбассе

Военный эксперт отметил, что с 2014 года ликвидировали гораздо больше наемников из Соединенного Королевства

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Заявление газеты The Times о гибели якобы первого британского военного в конфликте на Украине неверно, с 2014 года ликвидировано гораздо больше наемников из Соединенного Королевства. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

10 декабря газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщила, что британец, погибший 9 декабря на Украине во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ, стал первым военнослужащим регулярных войск Соединенного Королевства, лишившимся жизни во время конфликта. Причиной его смерти не стал вражеский огонь.

По его словам, благодаря радиоперехватам о присутствии натовских инструкторов и советников в рядах ВСУ было известно с 2014 года, ранее в открытых источниках неоднократно появлялась информация о ликвидированных на Украине британских наемниках.

"Так что это не первая и не последняя жертва Соединенного Королевства [в украинском конфликте]", - подчеркнул Марочко.

Военный эксперт заявил, что заявление The Times о якобы первом ликвидированном в украинском конфликте наемнике из Британии - "подготовка общественного мнения к тому, что на территории бывшей УССР будут погибать иностранные граждане, в том числе и [поданные] Соединенного Королевства".

"Информационное пространство будет все больше и больше пополняться подобного рода сообщениями", - считает Марочко.

По данным газеты The Daily Telegraph, всего с начала конфликта в 2022 году на Украине погибло не менее 40 британских наемников. Официальная цифра о том, сколько военнослужащих регулярных войск королевства находятся в стране, никогда не приводилась.

Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с ТАСС заявил, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна - член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow.