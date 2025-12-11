Пленный из ВСУ: командование позволяет украинским солдатам сбегать

Командиры сами не хотят продолжать воевать, пояснил Ярослав Доля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку и сами не хотят продолжения боевых действий, рассказал пленный солдат ВСУ Ярослав Доля. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Есть такое понятие, как СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС), и командиры дают добро на СОЧ. Дают добро за два дня добраться домой. Потом ты отзваниваешься командиру, говоришь, что ты дома, и он тебя подает в СОЧ. Воевать никто не хочет", - сказал он.

Доля также рассказал, что на передовых позициях не встречал никого, помимо обычных рядовых ВСУ, поскольку вышестоящие по званию чаще всего не вступают в бой. "На передовой только солдаты. Только рядовые. Даже сержантского состава нет", - отметил пленный.

По словам пленного, во время обстрела со стороны ВС РФ ему стало трудно дышать, а сослуживцы приняли решение бросить его и отступить. "У меня просто была одышка, я не мог идти. Меня бросили, оставили. Семь человек ушло, я остался. Подлетели "мавики" (БПЛА Mavic - прим. ТАСС), я нашел где-то белый пакет и сдался в плен добровольно", - добавил Доля.

Пленный рассказал, что был мобилизован сотрудниками ТЦК и определен в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ на должность оператора-наводчика БМП-2. После этого он был направлен на передовые позиции в районе населенного пункта Ямполь, где и сдался в плен 25-й армии группировки войск "Запад".