Саперы "Центра" блокировали пути ротации и снабжения ВСУ близ Красноармейска

Задачу выполнил расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Центр" заминировали тыловой участок украинских военнослужащих, блокировав маршруты перемещения и подвоза снабжения формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" провел дистанционное минирование участка местности в тылу украинских формирований, перекрыв пути их отхода и каналы подвоза снабжения на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали, что подразделения мотострелков, ведущие наступательные действия, выявили участки повышенной активности противника и запросили поддержку инженерных подразделений. Получив разведданные о маршрутах передвижения и накопления техники формирований ВСУ, расчет инженерной системы дистанционного минирования оперативно выдвинулся в район боевого применения, развернул пусковую установку и произвел залп 122-мм реактивными снарядами с программируемыми минами. Уже вскоре после применения системы данные объективного контроля подтвердили результативность минирования: было зафиксировано уничтожение живой силы и нескольких единиц техники противника во время попытки отступления.