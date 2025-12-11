Командующий: освобождение Северска открыло ВС РФ дорогу к Славянску в ДНР

Командующий Южной группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев отметил, что успешному освобождению города способствовало детально спланированное комплексное огневое поражение противника

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Освобождение Северска подразделениями Южной группировки открыло дорогу к Славянску в ДНР. Об этом заявил командующий Южной группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев в ходе доклада по видеосвязи верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"Соединения и воинские части 3-й армии, ведя наступление на северском направлении, завершили освобождение города Северск, тем самым создав условия для дальнейшего развития наступления в направлении населенного пункта Славянск", - сказал он.

Медведев отметил, что успешному освобождению города способствовало детально спланированное комплексное огневое поражение противника. "Значительный вклад в него несли ракетные войска и артиллерия, авиация и подразделения беспилотных систем", - добавил он.