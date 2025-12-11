Путин поблагодарил командующего южной группировкой за освобождение Северска

Глава государства отметил, что тот как настоящий мужчина - сказал и сделал

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность командующему Южной группировкой войск Сергею Медведеву за освобождение Северска. Глава государства отметил, что тот как настоящий мужчина - сказал и сделал.

"Я, Сергей Викторович, что хотел сказать: мы с вами встречались 20 ноября, на одном из командных пунктов группировки "Запад" тогда работали. И вы мне тогда сказали, что Северск будет в наших руках и это произойдет не позднее 15 декабря", - напомнил Путин. "Вы знаете, я вспоминаю свою поездку в Дагестан, это было уже достаточно давно, после завершения одной из таких заметных на тот период времени и важных для нас и сегодня антитеррористической операции. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина, которая там тоже стояла рядышком, горянка, такая красивая женщина, молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: "Сказал и сделал. Мужчина". Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам. Сказал и сделал. Мужчина!" - отметил Путин.