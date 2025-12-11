ВС РФ после освобождения Северска продолжают наступления в сторону Славянска
Редакция сайта ТАСС
14:45
обновлено 14:59
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения 3-й армии после освобождения города Северска продолжают наступления в сторону Славянска, сообщил командующий 3-й армией Игорь Кузьменков.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Товарищ верховный главнокомандующий, соединения войск и частей [3-й] армии продолжают ведение наступательных действий с общим направлением на город Славянск", - сказал Кузьменков.