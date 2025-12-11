Путин назвал выполнение задач в зоне СВО подарком Родине на Новый год

Вся страна готовится к Новому году: кто-то печет пироги, кто-то блины, а кто-то готовит подарки Родине, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вся страна готовится к Новому году: кто-то печет пироги, кто-то блины, а кто-то готовит подарки Родине, выполняя задачи в зоне СВО.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Скоро Новый год, вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России", - сказал он.