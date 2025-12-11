Путин: создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану

Российские войска уверенно продвигаются по всему фронту, заявил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полоса безопасности в приграничных районах Украины создается в плановом порядке. ВС РФ уверенно продвигаются по всему фронту, об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в зоне СВО.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту. В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины", - сказал президент.