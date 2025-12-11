Белоусов: российские бойцы успешно решают задачи на богуславском направлении

Военнослужащие 153-го танкового полка ВС РФ обеспечивают продвижение всей группировки войск, сообщил министр обороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 153-го танкового полка ВС РФ, освободившие Куриловку Харьковской области, успешно решают задачи на богуславском направлении, обеспечивая продвижение всей группировки войск. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении полка с освобождением населенного пункта.

"Глава российского ведомства отметил, что сегодня военнослужащие полка успешно решают задачи специальной военной операции на богуславском направлении, отражают атаки противника, взламывают его неприступную оборону, чем обеспечивают успешное продвижение всей группировки войск", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что в России всегда будут помнить подвиги воинов, проливших кровь за Родину.

Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, приближая победу.

Министр также поздравил с освобождением Куриловки командование и личный состав 272-го мотострелкового полка. Он подчеркнул, что верные Отечеству воины полка "по первому зову Родины встали на его защиту и с честью выполняют задачи спецоперации".

"Глава российского ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава полка позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск, приближая день нашей общей победы над неонацизмом", - отметили в Минобороны. Белоусов указал, что успех бойцов станет символом отваги и стойкости военнослужащих, войдет в историю ратных подвигов.