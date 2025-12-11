Белоусов заявил о продвижении ВС РФ на северском направлении

Глава военного ведомства также поздравил российских бойцов с освобождением Северска в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 6-й отдельной гвардейской мотострелковой и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригад с освобождением населенного пункта Северск в ДНР, отметив, что бойцы уверенно продвигаются вперед на северском направлении.

"Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр обратил внимание, что в ходе СВО воины-гвардейцы выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, "громят врага на родной земле, приближая победу". Он также подчеркнул, что в России всегда будут помнить имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за Родину.

Белоусов поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Он также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.