Путин поговорил по телефону с двумя командирами на передовой

Президент поговорил с полковником Ярамиром Темирхановым - командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшим в освобождении Северска

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после совещания в Кремле по ситуации в зоне СВО поговорил по телефону с двумя командирами подразделений на передовой.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Путин в присутствии полковника Дениса Пирогова поговорил по телефону с полковником Ярамиром Темирхановым - командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшим в освобождении Северска, а также с полковником Сергеем Черданцевым - командиром 177-го полка Каспийской флотилии, которому президент выразил благодарность за службу.

Ранее Путин провел совещание, на котором обсудил с военными текущую ситуацию в зоне спецоперации. Глава государства получил доклад о полном переходе Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России. При этом президент сделал особый акцент на том, что Северск был освобожден, как и обещали военные, до 15 декабря. Глава государства также отметил "хорошую динамику" освобождения Донбасса и Новороссии, подчеркнув, что стратегическая инициатива "полностью находится в руках" ВС РФ. Российский лидер по видеосвязи связался со штурмовиками, работающими на передовой, и поздравил их с освобождением Северска.