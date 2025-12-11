Над регионами России за три часа уничтожили 17 украинских БПЛА

Из них 15 аппаратов сбили в Брянской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ 17 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 11 декабря 2025 года

"11 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Брянской области и 2 БПЛА - над территорией Ростовской области", - рассказали в Минобороны.