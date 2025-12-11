Рядовой Березин защитил минометный расчет от атаки трех вражеских БПЛА

В Минобороны также рассказали о подвиге младшего лейтенанта Халида Шахтемирова, организовавшему наступление на позиции противника

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рядовой Максим Березин уничтожил три беспилотника ВСУ, направляющихся в сторону минометного расчета ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Березин выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений.

"В ходе выполнения задачи минометный расчет подвергся атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Максим лично уничтожил три беспилотных летательных аппарата противника. После чего продолжил выполнять задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что личный состав ВС РФ не понес потери.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге младшего лейтенанта Халида Шахтемирова. Его подразделение осуществляло штурмовую операцию по захвату укрепленного опорного пункта противника.

"В ходе выполнения задачи противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. При проведении штурма Халид грамотно организовал наступление, что позволило нанести поражение противнику. В результате предпринятых действий удалось преодолеть укрепленную линию обороны ВСУ и выполнить поставленную задачу", - проинформировали в Минобороны России.