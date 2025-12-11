ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:10
Украинское командование может провести ликвидацию иностранных легионов в Сухопутных войсках ВСУ, наемников планируют направлять в штурмовые войска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Командование 66-й бригады ВСУ в районе Коровьего Яра ДНР не доставляет припасы своим военнослужащим. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Над регионами России за три часа уничтожили 17 украинских БПЛА.

Основные события 12 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:10

Рядовой Максим Березин уничтожил три беспилотника ВСУ, направляющихся в сторону минометного расчета ВС РФ.

