Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:10
Украинское командование может провести ликвидацию иностранных легионов в Сухопутных войсках ВСУ, наемников планируют направлять в штурмовые войска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Командование 66-й бригады ВСУ в районе Коровьего Яра ДНР не доставляет припасы своим военнослужащим. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Над регионами России за три часа уничтожили 17 украинских БПЛА.
Основные события 12 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.