Эксперт Липовой: после потери Северска ВСУ строят оборону ближе к Днепру

Председатель президиума "Офицеров России" отметил, что населенный пункт был важной логистической точкой противника, на которую делалась большая ставка

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Павливкер/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ВСУ с потерей населенного пункта Северска лишились очередного важного звена в своей опорной цепи и возводят оборонительные рубежи ближе к Днепропетровску, сообщил ТАСС председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой.

"Украина потеряла с Северском еще одно звено в опорной цепи и сейчас они (ВСУ - прим. ТАСС) возводят новые оборонительные рубежи уже ближе к Днепру, ближе к Днепропетровску", - сказал генерал-майор.

Липовой отметил, что Северск был для ВСУ важным логистическим опорным пунктом, на который делалась большая ставка.

"В дальнейшем нам ожидать только продвижение вперед - в направлении запада, направлении Киева, западной Украины", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.