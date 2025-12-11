Эксперт Липовой: после потери Северска ВСУ строят оборону ближе к Днепру
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ВСУ с потерей населенного пункта Северска лишились очередного важного звена в своей опорной цепи и возводят оборонительные рубежи ближе к Днепропетровску, сообщил ТАСС председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой.
"Украина потеряла с Северском еще одно звено в опорной цепи и сейчас они (ВСУ - прим. ТАСС) возводят новые оборонительные рубежи уже ближе к Днепру, ближе к Днепропетровску", - сказал генерал-майор.
Липовой отметил, что Северск был для ВСУ важным логистическим опорным пунктом, на который делалась большая ставка.
"В дальнейшем нам ожидать только продвижение вперед - в направлении запада, направлении Киева, западной Украины", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.