ТАСС: иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ

Это связано с тем, что украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ может ликвидировать иностранные легионы в Сухопутных войсках, а военнослужащих из этих легионов направить в штурмовые войска, и эта информация стала причиной массового расторжения контрактов в рядах иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска", - сообщил собеседник ТАСС.

Украинский ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки МО Украины, заявил, что пообщался с военнослужащими подразделений иностранного легиона, которые подтвердили ему информацию о расторжении контрактов, добавили силовики РФ.