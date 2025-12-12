ТАСС: потеря Украиной Северска создает угрозу для тыловых коммуникаций ВСУ

В российских силовых структурах отметили, что освобождение населенного пункта поможет ВС РФ более эффективно применять артиллерию и беспилотные системы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские войска с освобождением населенного пункта Северска в ДНР смогут более эффективно применять артиллерию и беспилотные системы по тыловым коммуникациям ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Взяв Северск, российские войска ликвидировали так называемый Северский выступ, что позволило значительно спрямить линию фронта. Спрямление линии представляет собой даже больше, чем простой тактический успех, так как оно позволяет более эффективно использовать артиллерию, системы БПЛА и другие ударные средства, создавая угрозу тыловым коммуникациям противника", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что одним из основных последствий взятия Северска стало создание условий для дальнейшего наступления. "Северск был предварительным рубежом, а его освобождение выводит российские подразделения на оперативный простор к следующему, гораздо более значимому оборонительному рубежу противника - линии Славянск - Краматорск. Фактически данная агломерация является последним (и самым мощным) укрепрайоном ВСУ на Донбассе", - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.