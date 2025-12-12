Эксперт Киселев: у ВСУ паника из-за потери Высокого и Зеленого Гая

Военный эксперт считает, что "кошмар" для противника "не закончится никогда"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в панике бегут с позиций у Доброполья Запорожской области из-за потери нескольких населенных пунктов, часть украинских военных сдается в плен. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Потеряны населенные пункты Высокое и Зеленый Гай. Видимо, этот кошмар для ВСУ не закончится никогда. У вэсэушников [в Доброполье] началась паника и тревога: с бегством и сдачей в плен", - сказал он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие ведут уличные бои по освобождению Гуляйполя в Запорожской области.