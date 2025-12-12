В зоне СВО наградили бойцов "Центра", освобождавших Красноармейск

Военные получили медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Жукова, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении Красноармейска в ДНР, получили государственные награды. Церемония прошла в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащих 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", принимавших участие в освобождении Красноармейска Донецкой Народной Республики, наградили государственными и ведомственными наградами в день образования соединения", - сказали там.

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач при освобождении Красноармейска командир дивизии гвардии полковник Александр Урин вручил военнослужащим медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Жукова, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени.

"Боевой путь нашей дивизии в том числе проходил и через эти места, где мы сейчас с вами выполняем боевые задачи. Всех вас поздравляю с этим праздником, с очередной годовщиной дня образования дивизии, надеюсь, вы и впредь будете, и уверен в этом, доказывать при выполнении боевых задач свою высокую подготовку и моральные качества. Всем вам крепкого здоровья и успехов во всех делах", - отметил Урин.

Военнослужащие дивизии продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов, подчеркнули в ведомстве.

12 декабря исполняется 84 года со дня образования 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии.