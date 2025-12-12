"Град" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, противник потерял не менее 25 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем Южной группировки обнаружили пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении. Координаты были переданы расчету реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

"По полученным разведданным о скоплении живой силы и техники расчет РСЗО оперативно занял огневую позицию и выполнил прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность свыше 12 км. В ходе боевой работы пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен. Противник понес потери в количестве не менее 25 человек", - сказали в ведомстве.

В свою очередь на краснолиманском направлении расчет РСЗО "Град" 83-го самоходного артполка группировки войск "Запад" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. После получения координат от разведывательного беспилотника, расчет системы оперативно прибыл в район, развернул боевую машину и произвел уничтожение противника на дистанции свыше 35 км.