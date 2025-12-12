БПЛА "Молния-2" уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

Боевую задачу выполнили военные группировки "Север"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет войск беспилотных систем группировки войск "Север" в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт противника на харьковском направлении, включавший в себя инженерные сооружения и огневые средства. По цели было нанесено огневое поражение с применением нескольких ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2", приведшее к полному подавлению опорного пункта", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря частой смене стартовых позиций операторы обходят РЭБ и засады противника по маршрутам пролета дронов и уничтожают ключевые объекты ВСУ на участке фронта. Систематическая работа расчетов войск беспилотных систем группировки "Север" позволяет методично выявлять и уничтожать полевую инфраструктуру противника, лишая его заранее подготовленных рубежей обороны.