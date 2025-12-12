ТАСС: ВСУ в Харьковской области бегут с позиций после приказа идти на передовую

В российских силовых структурах уточнили, что речь идет о подразделении 72-й отдельной механизированной бригады

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Большинство военнослужащих бригады ВСУ в Харьковской области после приказа на выдвижение в зону боев самовольно оставляют позиции. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в СОЧ (самовольного оставления части - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание "Общественное" со ссылкой на предупреждение, которое уже разослали в некоторые бригады ВСУ, сообщило, что генштаб Украины меняет механизм возвращения военнослужащих на действующую службу после самовольного оставления части. Теперь возвратиться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. Однако количество случаев дезертирства и самоволок в ВСУ постоянно растет. В ноябре секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат скоро сравняется с численностью ВСУ.

Ранее украинские власти из-за роста случаев бегства из ВСУ и проблем с комплектацией армии позволили военнослужащим избежать уголовного наказания в случае добровольного возвращения. Эта норма несколько раз продлевалась, однако 4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за СОЧ. Также в парламенте разрабатывается законопроект, который позволит арестовывать банковские счета и имущество граждан, которые дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.