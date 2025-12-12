Группа военных ВСУ сдалась в плен в Димитрове

На предоставленных Минобороны кадрах видно, как украинские военнослужащие бегут по населенному пункту

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа украинских военных в Димитрове (украинское название - Мирноград) сдалась в плен российским военнослужащим. Это следует из кадров, предоставленных Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На кадрах видно, как трое украинских солдат бегут по населенному пункту.

"Очередные боевики ВСУ, захваченные в плен военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск "Центр" в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики, рассказали, как были брошены командованием на убой на линии боевого соприкосновения. Осознав приближающуюся гибель, украинские боевики поняли, что у них есть только единственный шанс сохранить себе жизнь - сложить оружие и сдаться в плен", - сказали в ведомстве.

Пленные рассказали, что им была поставлена задача штурмовать позиции, но командование их бросило. По словам одного из пленных, они сидели в подвале и прятались.