Над регионами России за ночь сбили 90 украинских БПЛА

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 90 украинских беспилотников над регионами России, из них 63 - над Брянской областью.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 63 - над территорией Брянской области, 8 БПЛА - над территорией Ярославской области, 4 - над Московским регионом, по 3 БПЛА - над территориями Смоленской, Тверской областей и над акваторией Черного моря, по 2 - над территориями Тамбовской и Тульской областей и по одному - над территориями Орловской и Ростовской областей", - сообщили там.