ВСУ за неделю потеряли свыше 1 095 военных в зоне группировки "Южная"
09:16
обновлено 09:27
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 095 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности Южной группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 095 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, из них шесть производства стран НАТО, 81 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.