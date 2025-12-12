ВСУ за неделю потеряли свыше 1 095 военных в зоне группировки "Южная"

Также ликвидированы 24 боевые бронированные машины, из них 6 производства стран НАТО, 81 автомобиль и 8 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 095 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности Южной группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 095 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, из них шесть производства стран НАТО, 81 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.