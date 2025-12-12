ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

В частности, подразделения Южной группировки войск освободили Северск и Червоное в ДНР

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили за неделю восемь населенных пунктов, включая город Северск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении освобожден населенный пункт Лиман Харьковской области. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. Освобождены населенные пункты Куриловка и Кучеровка Харьковской области. За прошедшую неделю подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Северск и Червоное Донецкой Народной Республики", - сказали там.

Кроме того, в течение недели подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ровное в ДНР. А бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Также подразделения "Днепра" освободили Новоданиловку в Запорожской области.