Над регионами России сбили 34 украинских БПЛА

Беспилотники сбили в период с 09:00 до 13:00 мск

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО с 09:00 до 13:00 мск перехватили 34 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"12 декабря с 09:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Брянской области, 8 БПЛА - над территорией Тульской области, 6 БПЛА - над территорией Московского региона, три БПЛА - над территорией Калужской области, три БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области", - говорится в сообщении.