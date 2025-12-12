Статья

Пострадавшие в Твери и 90 БПЛА. Последствия ночной атаки на российские регионы

Силы ПВО за ночь сбили 90 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В результате атаки БПЛА на дом в Твери пострадали семь человек, в том числе ребенок.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь - над Ярославской областью, четыре - над Московским регионом, по три - над Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря, по два - над Тамбовской и Тульской областями, а также по одному - над Орловской и Ростовской областями.

Последствия