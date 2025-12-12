Пострадавшие в Твери и 90 БПЛА. Последствия ночной атаки на российские регионы
06:20
Силы ПВО за ночь сбили 90 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В результате атаки БПЛА на дом в Твери пострадали семь человек, в том числе ребенок.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь - над Ярославской областью, четыре - над Московским регионом, по три - над Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря, по два - над Тамбовской и Тульской областями, а также по одному - над Орловской и Ростовской областями.
Последствия
- Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки БПЛА на дом в Твери, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
- Трое взрослых и ребенок остаются в медучреждениях, угрозы их жизням нет. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
- Жильцов эвакуировали.
- 22 человека находятся в пункте временного размещения, среди них 5 детей. Всех обеспечили едой и предметами первой необходимости, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
- Королев поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам чего будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.
- Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.
- Прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.
- Сообщается, что Королев прибыл на место ЧП, там развернули оперативный штаб.