В Твери после атаки БПЛА в больницах остаются трое взрослых и ребенок

Угрозы их жизням нет

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Трое взрослых и ребенок, пострадавшие при попытке атаки БПЛА на жилой дом в Твери, остаются в медучреждениях, угрозы их жизням нет. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В настоящее время в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.