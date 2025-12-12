ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Взрыв в доме и пострадавшие. Главное о ночной атаке БПЛА в Твери

Редакция сайта ТАСС
02:00
обновлено 03:03
© Дмитрий Бойков / ТАСС

Многоквартирный дом получил повреждения из-за взрыва в Твери после атаки БПЛА. Также повреждены автомобили. Пострадали семь человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Многоквартирный дом и автомобили получили повреждения из-за взрыва в Твери после атаки БПЛА.
  • Спасатели ликвидируют возгорание и разбирают обломки конструкций.
  • В доме повреждена стена и до 10-го этажа здания вылетели стекла окон.
  • Пожарные проводят осмотр поврежденных квартир.
  • Пострадали семь человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
  • За медицинской помощью после взрыва обратились пожилая женщина и ребенок.
  • Территорию, где произошел взрыв, оцепили оперативные службы.
  • Специалисты эвакуируют жителей поврежденного дома.

Реакция властей

  • На место выехал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
  • Он дал поручения по организации всей необходимой помощи.
  • На месте работает оперативный штаб.
  • Эвакуируемых жильцов дома размещают в школе.
  • Прокуратура области организовала горячую линию для жителей поврежденного дома.
  • Прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев осуществляет контроль за ситуацией на месте.
 
