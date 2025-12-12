Статья
Взрыв в доме и пострадавшие. Главное о ночной атаке БПЛА в Твери
Редакция сайта ТАСС
02:00
обновлено 03:03
Многоквартирный дом получил повреждения из-за взрыва в Твери после атаки БПЛА. Также повреждены автомобили. Пострадали семь человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Многоквартирный дом и автомобили получили повреждения из-за взрыва в Твери после атаки БПЛА.
- Спасатели ликвидируют возгорание и разбирают обломки конструкций.
- В доме повреждена стена и до 10-го этажа здания вылетели стекла окон.
- Пожарные проводят осмотр поврежденных квартир.
- Пострадали семь человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
- За медицинской помощью после взрыва обратились пожилая женщина и ребенок.
- Территорию, где произошел взрыв, оцепили оперативные службы.
- Специалисты эвакуируют жителей поврежденного дома.
Реакция властей
- На место выехал временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
- Он дал поручения по организации всей необходимой помощи.
- На месте работает оперативный штаб.
- Эвакуируемых жильцов дома размещают в школе.
- Прокуратура области организовала горячую линию для жителей поврежденного дома.
- Прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев осуществляет контроль за ситуацией на месте.