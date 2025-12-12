Статья

Взрыв в доме и пострадавшие. Главное о ночной атаке БПЛА в Твери

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Бойков / ТАСС

Многоквартирный дом получил повреждения из-за взрыва в Твери после атаки БПЛА. Также повреждены автомобили. Пострадали семь человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Многоквартирный дом и автомобили получили повреждения из-за взрыва в Твери после атаки БПЛА.

Спасатели ликвидируют возгорание и разбирают обломки конструкций.

В доме повреждена стена и до 10-го этажа здания вылетели стекла окон.

Пожарные проводят осмотр поврежденных квартир.

Пострадали семь человек, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

За медицинской помощью после взрыва обратились пожилая женщина и ребенок.

Территорию, где произошел взрыв, оцепили оперативные службы.

Специалисты эвакуируют жителей поврежденного дома.

Реакция властей