Жильцов поврежденного в Твери дома размещают в школе

Она расположена рядом с местом инцидента

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Эвакуируемых жильцов поврежденного при отражении атаки БПЛА в Твери дома направляют в расположенную рядом школу.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее врио губернатора Виталий Королев сообщил, что многоквартирный дом в Твери поврежден при отражении атаки БПЛА, жильцов эвакуируют, на месте работает штаб. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе ребенок, их доставили в больницу.